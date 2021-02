Missione compiuta per la Roma e senza particolari patemi. Forte del 2-0 in trasferta maturato all'andata, la squadra giallorossa stende il Braga per 3-1 all'Olimpico e si qualifica in carrozza per gli ottavi di finale di Europa League. Un successo netto, a firma Dzeko-Perez-Mayoral, che ha lasciato soddisfatto Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ha parlato così subito dopo il triplice fischio.

"Abbiamo fatto una buona partita e vinto gestendo i giocatori per la prossima partita di campionato. La vittoria di Braga ci ha permesso di fare qualche cambio, con i difensori non è possibile perché abbiamo solo questi. L’atteggiamento è importante, Karsdorp e Veretout erano fuori posizione ma hanno giocato molto bene. Abbiamo avuto rispetto per una squadra forte che ha qualità ma abbiamo vinto bene". La gara è stata stappata da Edin Dzeko, che ha superato un mito come Francesco Totti per gol in una fase finale delle competizioni europee. Il bosniaco, però, è stato costretto al cambio per un problema all'inguine a metà ripresa. Uno stop che non sembra preoccupare Fonseca. "Dobbiamo valutare le sue condizioni, penso che non sia niente di grave. Mi sono piaciuti sia lui che Mayoral. Sono soddisfatto di entrambi”.

Domenica sera la Roma affronta al Milan, una sfida cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. "Sarà una partita molto importante contro una grandissima squadra che sta bene. Adesso dobbiamo recuperare giocatori per domenica. Vedremo che scelte farò, oggi ho scelto in base alla partita col Braga". Per il prosieguo il Europa, invece, è questo il pensiero dell'allenatore. "Sto vedendo le squadre, sono tutte forti. In questo momento è difficile scegliere una squadra perchè sono tutte forti. Dobbiamo aspettare domani, ma noi vogliamo andare più avanti possibile”.

