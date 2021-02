Europa League

Serata dolceamara per Edin Dzeko. Con il gol dell’1-0 contro lo Sporting Braga, l'attaccante ha raggiunto la sua 29esima marcatura in una fase finale delle competizioni europee superando Francesco Totti. Oltre a chiudere di fatto il discorso qualificazione, a dire il vero già ipotecato dopo lo 0-2 dell’andata, la rete vale al bosniaco un posto davvero speciale nella storia giallorossa. C'è anche, però, una cattiva notizia. Al 66′ il bomber della Roma, dopo uno scatto eseguito per liberarsi della marcatura di Rolando, ha accusato un problema all’inguine sinistro e chiesto il cambio. Fonseca l’ha dunque sostituito con Borja Mayoral. In occasione dell’uscita dal terreno di gioco, Dzeko ha detto ai medici di aver sentito tirare il muscolo. La presenza del centravanti è quindi da valutare per la prossima partita di campionato contro il Milan, in programma domenica.