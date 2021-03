Roma vola in Europa League e la squadra di Fonseca accede ai quarti di finale dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk anche al ritorno. Borja Mayoral che si sta prendendo sempre Napoli, dopo le tante Lavola in Europa League e la squadra di Fonseca accede ai quarti di finale dopo aver battuto loanche al ritorno. Finisce 2-1 grazie alla doppietta di unche si sta prendendo sempre più soddisfazioni in giallorosso . Un buon modo per preparare la sfida contro il, dopo le tante polemiche degli ultimi giorni , che sarà decisiva per la rincorsa alla Champions League.

Siamo adatti al calcio europeo

Era importante entrare bene in partita e non prendere gol. Loro hanno avuto l'iniziativa, ma abbiamo difeso bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno per la prima volta. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio italiano oltre a quello europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi

Più facile vincere l'Europa League o raggiungere il 4° posto?

Non è facile, in Italia abbiamo squadre molto forti. Sono squadre che giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l'Europa League e vogliamo lottare per entrare nelle prime quattro. Non è facile, ma vogliamo lottare fino alla fine. Che Roma sarà contro il Napoli? Non sto pensando ancora alla partita con il Napoli

L'unica squadra italiana a qualificarsi ha un allenatore portoghese

È solo una coincidenza, gli allenatori italiano sono molto bravi. Non possiamo dimenticare che lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale in Europa League

Fonseca: "Non vinciamo contro le grandi, ma non c'è un blocco"

