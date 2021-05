servirà una vera e propria impresa (vincere con almeno 4 gol di scarto, non incassando più di due reti dai Red Devils) per centrare la finale e proiettarsi verso Danzica. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare il solito 3-4-2-1 con Bruno Peres e Karsdorp a presidiare le fasce e la coppia Pellegrini-Mkhitaryan vicino a Edin Dzeko. Solskjær, invece, cavalcherà l'onda lunga dell'Old Trafford confermando Pogba e Bruno Fernandes alle spalle di Cavani. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match. Roma-Manchester United: si riparte dal 6-2 maturato in quel di Old Trafford . Ai giallorossi di Paulo Fonseca(vincere con almeno 4 gol di scarto, non incassando più di due reti dai Red Devils) per centrare la finale e proiettarsi verso Danzica.con Bruno Peres e Karsdorp a presidiare le fasce e la coppia Pellegrini-Mkhitaryan vicino a Edin Dzeko. Solskjær, invece, cavalcherà l'onda lunga dell'Old Trafford confermando Pogba e Bruno Fernandes alle spalle di Cavani. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Roma-Manchester United: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjær

Arbitro: -

Fonseca: "Importante sentire il sostegno dei tifosi"

Statistiche OPTA

Nella storia della Coppa UEFA / Europa League, nei 225 precedenti in cui una squadra ha perso la prima partita con uno scarto di quattro gol, solo in due occasioni si è verificato il passaggio del turno: FK Partizan e Real Madrid.

La sconfitta della Roma per 6-2 è stata la quarta volta che ha subito almeno sei gol in una grande competizione europea. Il Manchester United ha vinto cinque degli ultimi sei incontri contro la Roma in tutte le competizioni.

La Roma non perde entrambe le partite in una grande competizione europea (escluse le qualificazioni) dalla Champions League 2015/16, quando ha perso entrambe le partite contro il Real Madrid agli ottavi.

Edin Dzeko ha segnato in cinque delle ultime sei partite di UEFA Europa League con la Roma. In tutte le competizioni europee ha segnato un totale di 31 gol, stabilendo il record del club.

