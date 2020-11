Imbattuta e con un piede negli ottavi di finale. La Roma, dopo il 5-0 ai danni del Cluj, si è messa in una posizione strategica molto buona in vista del passaggio del turno nel girone A di Europa League. Grazie alla vittoria esterna sullo Young Boys e i 4 punti casalinghi contro Cluj e CSKA Sofia, la squadra di Paulo Fonseca è l’unica compagine italiana in Europa League a non aver ancora conosciuto l’onta della sconfitta. Inoltre, se dovesse arrivare una vittoria ai danni del Cluj, tra 7 giorni contro lo Young Boys basterebbe un pareggio all'Olimpico per sigillare il primo posto. Ma cosa serve alla Roma per staccare il biglietto per la seconda fase già da giovedì 26 novembre? Ecco le possibili combinazioni.