Quanto sei bella Roma. Bella e soprattutto vincente. La formazione dell'ex Fonseca supera di goleada lo Shakhtar, imponendosi per 3-0 all'Olimpico, e ora ha un piede e mezzo ai quarti di finale di Europa League. Un risultato sensazionale, perfetto. Una gara sbloccata nel primo tempo da Lorenzo Pellegrini , servito alla perfezione da Pedro, prima che il neo entrato El Shaarawy e Mancini conferiscano contorni più rotondi al punteggio. L'unica macchia di una serata così bella è l'infortunio muscolare che dopo 35 minuti costringe al cambio forzato Mkhitaryan. Ma intanto la Roma mira già i quarti: nel ritorno in programma tra una settimana in Ucraina, lo Shakhtar dovrà vincere con almeno 4 reti di scarto per passare. È quasi fatta.