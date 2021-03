Roma-Shakhtar Donetsk: l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver agevolmente superato il doppio confronto Senza Dzeko, conferma per Borja Mayoral come prima punta, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo Diawara e Villar. Ancora out Veretout. Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match. Dopo aver agevolmente superato il doppio confronto con lo Sporting Braga , i giallorossi se la vedranno contro lo Shakhtar Donetsk. Per Fonseca c'è da affrontare nuovamente il suo passato: prima della Roma, infatti, il tecnico lusitano ha sfidato il Braga, altra sua vecchia squadra.supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.. Ancora out Veretout. Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Roma-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Maycon, Patrick; Solomon, Marlos, Taison; Junior. All. Castro

Fonseca: "Gol subiti? Ci creiamo noi i problemi"

Statistiche

I precedenti partite tra Roma e Shakhtar Donetsk erano tutti in Champions League: la Roma ha vinto due partite mentre lo Shakhtar ne ha vinte quattro, anche se la Roma ha avuto la meglio nell'ultimo incontro di marzo 2018 (1-0 in casa).

Lo Shakhtar Donetsk non ha segnato in ognuna delle ultime quattro partite contro avversarie italiane in competizioni europee, inclusi due pareggi per 0-0 con l'Inter nella fase a gironi di Champions League di questa stagione.

La Roma ha vinto ognuna delle ultime sette partite a eliminazione diretta in casa nelle principali competizioni europee; l'ultima volta che ha avuto una serie di vittorie più lunghe è stata dal 1992 al 1998 (13 vittorie di fila).

Edin Džeko ha segnato 14 gol in 22 partite di UEFA Europa League con la Roma, segnando in casa e fuori contro lo Sporting Braga nell'ultimo turno.

Fonseca: "Non vinciamo contro le grandi, ma non c'è un blocco"

