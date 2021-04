Una semifinale storica, sudata e meritata per la Roma di Fonseca: l'1-1 dell'Olimpico dopo il 2-1 giallorosso ad Amsterdam ha regalato a Edin Dzeko e compagni l'accesso alla semifinale. La Roma si troverà di fronte il Manchester United di Cavani e Pogba giovedì 29 aprile alle 21; stessa data anche per l'altra semifinale, quella tra Arsenal e Villarreal, per trovare un posto nella finalissima. La finale di Europa League è in programma mercoledì 26 maggio allo, in Polonia.