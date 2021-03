Roma-Shakhtar Donetsk: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. che potrebbe affidarsi a Ibañez in difesa, con Cristante che tornerebbe a centrocampo al fianco di Villar. Possibile chance anche per Bruno Peres a destra. Riposo in vista per Pellegrini: Qualche cambiamento per Fonseca che potrebbe affidarsi a Ibañez in difesa,. Possibile chance anche per Bruno Peres a destra. Riposo in vista per Pellegrini: Pedro ed El Shaarawy a supporto di Borja Mayoral. Out Mkhitaryan e Smalling. Tra gli ucraini occhio a Solomon che insidia Taison per giocare sulla sinistra della trequarti alle spalle dell'unica punta Junior Moraes. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.

Shakhtar Donetsk-Roma: le probabili formazioni

Serie A Volata Champions League: 6 squadre per 3 posti IERI A 13:12

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes. All. Castro

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca

Fonseca: "Non mi piace giocare contro le ex squadre"

Statistiche OPTA

La Roma ha superato 20 delle ultime 22 eliminatorie in Europa (comprese le qualificazioni) in cui ha vinto l'andata.

Lo Shakhtar Donetsk ha ospitato la Roma per tre volte in Champions League e ha vinto in tutte le occasioni.

La Roma ha perso quattro delle cinque trasferte contro squadre ucraine in competizioni europee.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto in ciascuna delle ultime tre partite eliminatorie casalinghe in Europa League.

Solo l'Arsenal (15) può vantare più marcatori diversi in questa stagione di Europa League rispetto alla Roma.

Fonseca: "Partita preparata bene, ma non è ancora finita"

Serie A Rinvio Juve-Napoli, la Lega risponde alla Roma: "Tutto regolare" IERI A 22:18