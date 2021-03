Shakhtar-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League andato in scena allo stadio Olimpico di Kiev, si è concluso col punteggio di 1-2 . Gara arbitrata dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Con questo risultato i giallorossi di Paulo Fonseca approdano ai quarti di finale, mentre gli ucraini di Luis Castro abbandonano la competizione. Determinante la doppietta messa a segno nella ripresa da Borja Mayoral. Di Junior Moraes il momentaneo 1-1 dello Shakhtar. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 - Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente, senza titubare come in altre occasioni. E nel finale è addirittura miracoloso su Marlos.

Roger IBANEZ 5,5 - In difficoltà contro il guizzante Solomon. E un testa contro testa con Kumbulla non lo aiuta. Rimane in campo fin quando riesce, poi alza bandiera bianca (dal 46' Gianluca MANCINI 6 - Si perde Junior Moraes e il brasiliano non lo perdona. Ma nel complesso disputa un buon secondo tempo)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Conferma i costanti progressi nel ruolo di centrale difensivo. Anche se gli attaccanti dello Shakhtar, gol a parte, pungono poco.

Marash KUMBULLA 6,5 - Dimentica la giornataccia di Parma con una prestazione in cui tiene sempre testa al pericolosissimo Tete. Bravo.

Rick KARSDORP 6,5 - Cerca spesso di giocare in verticale anche nei momenti di stanca del primo tempo. E appena dopo l'intervallo è lui, con una percussione in area, a propiziare il gol del vantaggio di Borja Mayoral (dal 58' Bruno PERES 6 - Meno intraprendente di Karsdorp, ma la situazione lo permette)

Amadou DIAWARA 6,5 - Aggressivo, attento, mai domo. Fa sentire eccome la propria presenza in mezzo al campo (dal 59' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Porta esperienza e freschezza in un finale tranquillo)

Gonzalo VILLAR 6 - Come sempre ordinato, preciso, sereno, sicuro. Un errore in disimpegno rischia però di costare caro alla Roma.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Qualche buona iniziativa, un cross che quasi manda in gol Borja Mayoral, un tiro alto. Ma stasera lascia il proscenio ad altri (dal 58' Riccardo CALAFIORI 6 - Gioca bene, senza esagerare, i palloni che gli capitano a disposizione)

PEDRO 6 - Nel complesso non è una gran serata. Il gol fallito davanti a Trubin grida ancora vendetta. Ma quel pallone filtrante per Carles Perez per aprire l'azione dell'1-2 è da grande, grandissimo giocatore (dal 75' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

Carles PEREZ 6,5 - Non sempre fa la cosa giusta al momento giusto. L'assist che manda a segno Borja Mayoral per la seconda volta, però, è un concentrato di qualità e altruismo. Non replicato in pieno recupero, quando spara addosso a Trubin col compagno libero.

Borja MAYORAL 7,5 - Nel primo tempo ha il pallone del vantaggio e lo spreca. Però è bravo a non abbattersi. Ed è proprio lui, con una doppietta, a regalare alla Roma una vittoria di prestigio.

All. Paulo FONSECA 7 - Schiera una squadra compatta e attenta, e i rischi per Pau Lopez sono pochissimi. Poi ci pensa Borja Mayoral. Qualificazione meritata.

Le pagelle dello Shakhtar

Trubin 6; Dodo 5,5 (82' Bolbat s.v.), Kryvtsov 5,5, Vitão 6, Matvienko 5,5; Marcos Antonio 5,5, Maycon 5, Alan Patrick 6 (61' Konoplyanka 6); Tete 5 (61' Marlos 6), Junior Moraes 6 (77' Dentinho s.v.), Solomon 6 (77' Sudakov s.v.). All. Luis Castro 5

