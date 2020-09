Buona la prima stagionale per il Milan di Stefano Pioli, che regola gli irlandesi dello Shamrock Rovers a domicilio grazie alle reti di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu qualificandosi per il secondo turno preliminare di Europa League.

Vittoria nel segno della continuità per un Milan trascinato come nel finale della passata stagione dal bomber svedese e dal "10" turco, ma anche "sorretto" da Gigio Donnarumma e dalle sue parate. Serata suggellata dal debutto di Sandro Tonali in maglia rossonera (o meglio, insolito verde acqua marina).