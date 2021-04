Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sfiderà la Roma di Paulo Fonseca nell'andata delle semifinali di Europa League. hanno eliminato nei turni precedenti Real Sociedad, Milan e Granada, I Red Devils hanno eliminato nei turni precedenti Real Sociedad, Milan e Granada, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio su Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax. Il tecnico norvegese dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1: queste le sue parole in conferenza stampa.

Quel commento sui giallorossi

"Era dopo la partita contro il Granada, ero felice di aver passato il turno e non conoscevo bene la squadra avversaria, ma la Roma è una grande squadra, con storia. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate. Non li abbiamo seguiti tantissimo ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati i nostri avversari ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno".

Chi giocherà?

"Rashford lo dobbiamo gestire, ma ha recuperato bene e credo che il peggio sia alle spalle. Sarà presente per questa difficile sfida".

I ricordi del famoso 7-1

"Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere".

Cosa cambia rispetto all'anno scorso

"Abbiamo dei giocatori più maturi, l'anno scorso è stata una stagione strana e l'atmosfera ha inciso, anche se ovviamente avremmo voluto arrivare in finale. Queste delusioni spero ci daranno la spinta giusta per fare meglio domani. La squadra è in buona forma e fiduciosa, faremo una buona partita spero, mi auguro che mostreremo la nostra qualità".

Vincere sulla panchina dello United

"Sarebbe un sogno vincere un trofeo con la maglia del Manchester United. Ci siamo andati vicini e speriamo di riuscire a farlo quest'anno. L'ambizione è alzare la coppa, spero che andrà così".

La gestione dei portieri

"Speriamo di mantenere un'altra volta la porta inviolata in primis. Probabilmente sono l'allenatore più fortunato del calcio mondiale ad avere opzioni così valide nel ruolo. Sono stati entrambi molto bravi in stagione. Chiunque giocherà, sa di avere pieno sostegno mio e della squadra".

