Milan e Roma sono le due squadre italiane ancora in corsa in Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli e i giallorossi di Paulo Fonseca hanno superato lo scoglio dei sedicesimi di finale dopo avere eliminato rispettivamente la Stella Rossa (2-2 a Belgrado e 1-1 a San Siro) e i portoghesi dello Sporting Braga (2-0 in Portogallo e 3-1 all'Olimpico). L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per le sfide degli ottavi: il match d'andata si giocherà giovedì 11 marzo, il ritorno è in agenda una settimana dopo, giovedì 18. La Roma sfiderà la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk con andata all'Olimpico. Il Milan se la vedrà con il Manchester United con andata a Old Trafford. La finale dell'edizione 2020-21 di Europa League è in programma il prossimo 26 maggio a Danzica.

Gli ottavi di finale di Europa League

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-MILAN

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde

Milan-Manchester United: i precedenti

Sorteggio durissimo per il Milan che pesca il Manchester United di Solskjaer per una sfida che può definirsi un classico a livello europeo. Rossoneri e Red Devils nella loro storia si sono affrontati 10 volte con un bilancio in perfetta parità: 5 vittorie a testa. L'ultima doppia sfida a eliminazione diretta ha sorriso agli inglesi che, nell'edizione 2009-10 di Champions League, eliminarono il Milan agli ottavi vincendo 3-2 a San Siro all'andata e 4-0 al ritorno a Old Trafford. L'ultima vittoria del Milan è lo storico 3-0 del 2 maggio 2007 nella semifinale di ritorno di Champions che consentì ai rossoneri di qualificarsi per la finalissima di Atene poi vinta contro il Liverpool.

Il gol di Clarence Seedorf - Milan-Manchester United Champions League 2006-07 Credit Foto Getty Images

Roma-Shakhtar: i precedenti

Dopo avere incrociato il Braga ai sedicesimi, Paulo Fonseca affronta un'altra sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk. Match d'andata allo stadio Olimpico. Giallorossi e ucraini si sono affrontati 6 volte in campo europeo con un bilancio di 4 vittorie dello Shakhtar e 2 della Roma. L'ultima sfida risale agli ottavi di finale dell'edizione 2017-18 di Champions League: sconfitta 2-1 in trasferta all'andata, la Roma centrò la qualificazione ai quarti imponendosi 1-0 al ritorno grazie a una rete di Dzeko.

