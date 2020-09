In attesa di giocare il secondo preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt (giovedì 24 settembre a San Siro), il Milan conosce già il suo prossimo futuro nella competizione europea. Infatti è stato effettuato poco fa il il sorteggio dei playoff (ultimo turno prima della fase a gironi) ed i rossoneri conoscono già la possibile avversaria.

In caso di vittoria il Milan affronterà una di queste squadre: – Beşiktaş (TUR) / Rio Ave (POR)

Il Milan giocherà in trasferta! Turchia o Portogallo dunque in caso di passaggio del turno e approdo ai playoff (in programma il 1° ottobre).