Sorteggio tutto sommato positivo per le tre italiane qualificate alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Ai sedicesimi avremo Milan, Roma e Napoli, tutte passate come prime dei rispettivi gironi. Il Milan di Stefano Pioli incontrerà i serbi della Stella Rossa, mentre la Roma di Fonseca andrà in Portogallo per sfidare lo Sporting Braga (squadra allenata dallo stesso tecnico dei giallorossi nella stagione 2015-2016). La più "dura” è per il Napoli che affronterà una squadra della Liga, il sorprendente Granada, ma gli andalusi restano comunque un avversario alla portata degli azzurri.