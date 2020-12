La notte di Europa League del Milan ci regala due notizie: i rossoneri si qualfiicano come prima nel girone, vincendo 1-0 sul campo dello Sparta Praga con il Lille sconfitto 3-2 contro il Celtic; è tempo di parlare di "gol alla Hauge": tunnel e pallone nell'angolino del secondo palo con il piatto destro. Un'altra magia del norvegese regala il successo alla formazione di Pioli, che grazie alla sconfitta dei francesi a Glasgow chiude il girone al primo posto: tre punti importanti per la classifica ma anche per proseguire nell'ottimo momento di forma, considerando anche i tanti cambi nella formazione iniziale. Dentro Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Maldini e Colombo, ma il risultato è sempre lo stesso: i rossoneri non si fermano. Sparta Praga poco pericoloso e che rimane in dieci al 77' per espulsione di Plechaty, ma nel recupero ci vuole un intervento di Tatarusanu su Karlsson per portare a casa i tre punti. E il primo posto nel girone.