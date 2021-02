Torna Edin Dzeko e la Roma va. Grazie al proprio (ex) capitano, privato della fascia dopo la celebre lite con Fonseca ma non del posto in squadra, i giallorossi espugnano Braga e si portano in pole position nella corsa agli ottavi di finale di Europa League. Il 2-0 finale è firmato da una zampata dopo pochissimi minuti del centravanti bosniaco, servito alla perfezione da Spinazzola, e dal raddoppio nel finale di Borja Mayoral, entrato proprio al suo posto, dopo una splendida azione Mkhitaryan-Veretout. Risultato ideale, perché ora la Roma potrà anche permettersi di perdere di misura al ritorno, in programma all'Olimpico tra una settimana. Insomma, è quasi fatta. L'unica brutta notizia della serata è il doppio cambio obbligato di Fonseca, costretto a fare a meno per infortunio sia di Cristante che di Ibanez. Con la capacità di chi si è dovuto sacrificare in un ruolo non suo, da Karsdorp a Spinazzola passando per Veretout, di rispondere presente.