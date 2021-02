Braga-Roma, match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League andato in scena all'Estadio Municipal di Braga, si è concluso col punteggio di 2-0 a favore dei giallorossi . Gara arbitrata da Istvar Kovacs, fischietto romeno. La formazione di Paulo Fonseca è andata a segno nel primo tempo con Dzeko e nel finale con Borja Mayoral, entrato proprio al posto del bosniaco. Espulso Ricardo Esgaio al 55'. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Pau LOPEZ 6 - Un altro orrendo liscio fuori area, come contro lo Spezia, questa volta senza conseguenze. Non deve compiere interventi di particolare rilievo.

Gianluca MANCINI 6,5 - Perde prima Cristante e poi Ibanez, ritrovandosi a condividere la difesa con compagni improvvisati, ma il suo rendimento non ne risente nonostante un evitabile giallo finale.

Roger IBANEZ 6 - Deve cambiare immediatamente posizione dopo l'infortunio di Cristante e se la cava bene. Ma con una spallata in area su Sporar rischia il mondo (dal 53' Gonzalo VILLAR 6 - Entra per dare una mano alla squadra e porta qualità al palleggio in uscita)