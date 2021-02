Stella Rossa-Milan, match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League andato in scena allo Stadio Marakana di Belgrado si è concluso col punteggio di 2-2. Stappa il match l’autorete di Pankov e dopo il momentaneo pareggio di Kanga su penalty è Theo Hernandez – sempre dal dischetto – a firmare l’1-2; all'ultimo minuto doccia gelata per i rossoneri con inzuccata mortifera del neo entrato Pavkov. Ulteriore tegola per i rossoneri: Bennacer è uscito per un problema muscolare e difficilmente sarà della partita in occasione del Derby Scudetto contro l’Inter. Tra una settimana il match di ritorno con la Stella Rossa: il 2-2 in trasferta è un ottimo risultato ma i rossoneri dovranno essere più concreti.