Nessuna sorpresa da Londra: tutto facile per l' Arsenal di Arteta contro gli irlandesi del Dundalk . Ci mettono 40 minuti ad accendersi i Gunners dopodiché è show dei giovani terribili: apre le marcature Nketiah , il raddoppio dopo appena 120 secondi porta la firma di Willock , entrambi classe 1999. Il definitivo 3-0 è un vero capolavoro dell'ex Lille Pepe : destro a giro all'incrocio dei pali e seconda vittoria consecutiva in Europa League .

Tutto troppo facile anche per l'AZ, capolista a punteggio pieno del gruppo F in cui si trova anche il Napoli. Contro il Rijeka gli olandesi la sbloccano dal dischetto dopo appena 6 minuti, da li sarà un autentico assolo dei ragazzi di Slot. Nel finale il gol di Kulenovic rende meno amara la sconfitta per i croati, prossimi avversari degli azzurri di Gattuso.