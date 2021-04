Villarreal-Arsenal, match d’andata delle semifinali di Europa League, andato in scena all’Estadio de la Ceramica, si è concluso col punteggio di 2-1 in favore della squadra allenata da Emery. E’ stata una gara piena di colpi di scena: il Villarreal ha dominato il primo tempo, trascinato dall’inesauribile Raul Albiol; suo è il secondo gol su assist di Moreno, dopo che Trigueros aveva sbloccato la partita al 5’. Ad avvio di ripresa, la situazione per gli uomini di Arteta sembra naufragare: Ceballos viene espulso per doppia ammonizione. Poi, un’ingenuità di Trigueros riapre il match: rigore trasformato da Pèpè, e subito dopo espulsione di Capoue, che rimette le squadre in parità numerica. Non basta un ultimo assalto ai Gunners per riacciuffare il pareggio. Ci si giocherà tutto il sei maggio, nella gara di ritorno.

Tabellino

VILLARREAL-ARSENAL 2-1

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (70’ Gaspar), Albiol, Torres, Pedraza (80’ Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (80’ Moi Gomez); Moreno, Alcacer (45’ Coquelin), Chukwueze. All. Emery.

ARSENAL (3-5-1-1): Leno; Chambers, Holding, Marì; Xhaka, Partey, Ceballos, Saka (86’ Aubameyang); Smith Rowe (94’ Elneny) Odegaard (63’ Martinelli); Pépé (94’ Willian). All. Arteta.

Arbitro: Artur Dias.

Gol: 6’ Trigueros (V), 29’ Albiol (V), 73’ rig. Pèpè (A)

Assist: Chukwueze (V), Moreno (V)

Ammoniti: Torres (V), Partey (A), Aubameyang (A)

Espulsi: Ceballos (A), Capoue (V)

Infortuni: Foyth (V)

Thomas Partey Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

5’ - GOL! 1-0 VILLARREAL! TRIGUEROS INFILA LENO! Ottima incursione di Chukwueze, che sguscia tra due difensori e serve fortuitamente il destro di Trigueros!

29’ - GOL! 2-0 VILLARREAL CON RAUL ALBIOL! Da calcio d'angolo, Gerard Moreno sporca di testa una palla su cui piomba Raul Albiol. Ottimo inserimento sul secondo palo.

33’ - GERARD MORENO, CHE BOTTA! Servito da Trigueros non riesce ad indirizzare la conclusione verso lo specchio di porta.

43’ - MORENO FLIRTA COL GOL! Ottima sgroppata di Foyth sulla fascia, che con un filtrante lancia Moreno solo verso il portiere. L'attaccante si allunga il pallone, evita l'uscita di Leno, ma non riesce a recuperare la palla che rotola sul fondo.

57’ - COLPO DI SCENA: DOPPIO GIALLO PER CEBALLOS, CHE ABBANDONA IL CAMPO! Il centrocampista ha lasciato i tacchetti sullo stinco di Parejo.

67’ - MORENO SFIORA IL TERZO GOL! Imbeccato in contropiede si trova solo davanti a Leno, che smanaccia in angolo sulla sua conclusione a botta sicura!

72’ - DIAS INDICA IL DISCHETTO, RIGORE PER L'ARSENAL! Trigueros ha toccato Saka, che si è lasciato andare. Contatto leggero, decisione dubbia.

73’ - GOL! PEPE TRASFORMA! 2-1, ACCORCIA LE DISTANZE L'ARSENAL. Gol pesantissimo, che vale doppio. Partita imprevedibile.

76’ - SI RIBALTA L'INERZIA DEL MATCH: DOPPIA AMMONIZIONE ANCHE PER CAPOUE, CHE ABBANDONERA' IL CAMPO. Intervento sconsiderato su Saka!

90’+3’ - AUBAMEYANG SI DIVORA IL PAREGGIO! Filtrante geniale di Partey, che lo libera dentro all'area di rigore. Aubameyang si gira, poi calcia sui piedi di Rulli.

MVP

RAUL ALBIOL - a 35 anni suonati vuole ancora vincere. L'ex Napoli ci regala una prestazione magistrale, prendendo il timone di una difesa ermetica. Poi i pasticci di Trigueros e Capoue gli remano contro.

Promosso

BAKAYO SAKA - è l'unica scintilla in mezzo a una macchina offensiva piuttosto ingolfata. Procura un'emicrania a Foyth e al resto della difesa avversaria, e con un po' d'astuzia si guadagna il calcio di rigore che toglie le castagne dal fuoco per Arteta.

Bocciato

DANI CEBALLOS - decide di farsi espellere nella maniera più ingenua, quando la squadra aveva già le spalle al muro. Se l'Arsenal non dovesse ribaltare il risultato all'Emirates Stadium, questa partita gli rimarrà sul groppone.

