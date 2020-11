Oltre al Milan, sconfitto in casa per 3-0 dal Lille, cade malamente anche il Celtic che viene sconfitto dallo Sparta Praga per 4-1 fra le mura amiche. Vittorie facili per l’Arsenal (4-1 contro il Molde), AEK Atene (4-1 in casa dello Zorya), Leicester (4-0 al Braga), Hoffenheim (5-0 allo Slovan) e Young Boys (3-0 contro il CSKA Sofia che solo una settimana fa aveva pareggiato contro la Roma). Vittorie di misura invece per Stella Rossa e LASK Linz.