Calcio

Fonseca: "Sono preoccupato per la pausa delle Nazionali"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj non nega la propria preoccupazione per i futuri impegni in Nations League: "A Roma siamo controllati con test e tamponi quasi ogni giorno, in Nazionale non so... coi giocatori che vanno e vengono da tutti i continenti. E' normale non essere tranquilli. Speriamo non accada nulla".

