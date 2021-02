Riparte dall'Estadio Municipal Nuevo Los Carmenes l'avventura europea del Napoli di Gennaro Gattuso, che sulla sua strada trova il Granada in un match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Reduce dal soffertissimo e altrettanto prezioso successo in campionato sulla Juventus allo stadio Maradona, la formazione azzurra cerca continuità anche in campo internazionale. Di fronte ha un Granada che non sta certo vivendo il suo momento migliore: la squadra allenata da Diego Martinez non vince in Liga da oltre un mese e nelle ultime 3 partite ha raccolto solo 2 punti frutto dei pareggi contro Celta Vigo e Levante.