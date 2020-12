Qualificazione e poker. Il Milan batte il Celtic e ottiene il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Nel match di San Siro, terminato 4-2, dopo lo svantaggio per le reti di Rogic (grave errore di Krunic) e di Edouard, i rossoneri reagiscono e ribaltano la situazione con la punizione di Calhanoglu, la rete di Castillejo e le prodezze nella ripresa dei talentuosi Hauge e Brahim Diaz. Escluso il primo quarto d'ora di gioco, partita a senso unico, in cui la squadra di Pioli ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale e la sua organizzazione. Qui scopriamo le pagelle, i migliori e i peggiori.