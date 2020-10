=== Napoli ===

David OSPINA 7: determinante nella parata, tutta istinto e plasticità, sulla tiro angolato e a botta sicura di Portu al 66'.

Elseid HYSAJ 6,5: buona prova in entrambe le fasi. Tiene d'occhio con attenzione un taento come Oyarzabal

Nikola MAKSIMOVIC 7: tra i migliori in campo, insieme al suo compagno di reparto Koulibaly, con cui si intende alla grande. Disimpegni doc per l'ex Toro.

Kalidou KOULIBALY 8: sontuoso, munumentale al centro della difesa azzurra, in cui chiude ogni boccaporto prendendole tutte.

Mario RUI 6,5: gran discesa sulla mancina al 12', che per poco - su filtrante di Petagna - non si traduce in una rete deliziosa. Fa buona guardia nel resto dl match.

Tiémoué BAKAYOKO 7: impeccabile in mediana, duetta con precisione con Politano per la rete che decide il match.

Diego DEMME 6: bene in fase di interdizione, anche se la forma fisica non lo assiste per tutto l'arco della sua partita.

Matteo POLITANO 7: ha il merito di provarci con la botta da fuori che, deviata, segna il destino della partita. In generale. si presenta frizzante e pieno di iniziativa sulla trequarti.

Dal 61' Giovanni Di Lorenzo 5,5: fatica a contenere Willian José.

Stanislav LOBOTKA 6: ancora lontano dalla forma ideale. Fa comunque il suo sulla linea di trequarti.

Dal 61' Dries Mertens 6: buoni scambi in fase di ripartenza.

Lorenzo INSIGNE 6,5: subito una bellissima azione con cui, all'8', sfiora il gol del vantaggio. Parte benissimo, poi il flessore della gamba sinistra gli tende la scossa e lo costringe a uscire dal campo al 22'.

Dal 22' Hirving Lozano 7,5: si tuffa su ogni pallone, anche a tempo scaduto. Interpreta alla perfezione anche la fase difensiva. Un'autentica vittoria di mister Gattuso.

Andrea PETAGNA 6,5: il filtrante per Mario Rui, al 12', è semplicemente delizioso. A totale disposizione del reparto avanzato.

Dal 61' Victor Osimhen 5: sbaglia i tacchetti e spesso scivola in campo. Rimproverato spesso da Gattuso. Si fa pure espellere, con un doppio giallo, il primo per proteste. Segna anche un gol di testa (annullato non per colpa sua), ma deve mettere la testa a posto e, di sicuro, Gattuso glielo farà notare.

Mister Ivan Gennaro GATTUSO 7,5: vince su un campo difficilissimo, contro gli attuali padroni della Liga spagnola. Il suo Napoli si dimostra squadra davvero intelligente e ben amalgamata.

=== Real Sociedad ===

Remiro 6; Gorosabel 6.5 (79' Barrenetxea Muguruza sv), Sagnan 5, Le Normand 5.5, Monreal 6; Merino 6.5 (79' Zubimendi sv), Guevara 5.5, David Silva 7; Portu 6.5 (67' Bautista Orgilles 6), Isak 5.5 (67' Willian José 6.5), Oyarzabal 6 (87' Guridi sv). All.: Alguacil 5.5.

