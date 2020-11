Nessun timore per il Milan di Pioli (Bonera in panchina), che reagisce al ko di San Siro nel match d'andata e strappa un buon pareggio in casa del Lille. Prova di personalitá e di squadra per i rossoneri che, seppur privi di Ibrahimovic, hanno mostrato soliditá e buone trame. Il vantaggio di Castillejo ad inizio ripresa aveva illuso il Diavolo, poi ripreso al 65' da Bamba. Buona prova di Kjaer e Theo Hernandez, Tonali meglio nel secondo tempo, delude il giovane Hauge. Ora la classifica del gruppo H a due turni dal termine dice: Lille 8 punti, Milan 7, Sparta Praga 6. Tutto ancora aperto, ma questo Milan non deve temere alcuna avversaria.