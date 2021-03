Manchester United-Milan, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si é concluso con il risultato di 1-1. A Old Trafford decidono le reti del giovanissimo ex Atalanta Amad Diallo ad inizio ripresa e di Simon Kjaer in pieno recupero. La squadra di Pioli, pur priva di Ibrahimovic, Hernandez, Calhanoglu, Rebic, Romagnoli e Bennacer, ha dominato per gran parte del match, mettendo in difficoltá lo United (privo di Cavani, Pogba, De Gea, Van de Beek, Mata e Rashford). Un pareggio (per certi versi stretto) che dá un leggero vantaggio al Diavolo in vista della gara di ritorno a San Siro, in programma tra sette giorni.

Il tabellino di Manchester United-Milan 1-1 (primo tempo 0-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (Dal 73' Williams), Bailly, Maguire, Alex Telles; McTominay, Matic; James (Dal 73' Shaw), Bruno Fernandes (Dal 73' Fred), Martial (Dal 46' Diallo); Greenwood. All. Solskjaer.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (Dal 74' Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers (Dal 69' Castillejo), Brahim Diaz (Dal 69' Tonali), Krunic; Leao. All.: Pioli.

Arbitro: Vincic (SLO)

Gol: 50' Diallo (MU), 92' Kjaer (M)

Ammoniti: Saelemaekers, McTominay

La cronaca in 8 momenti chiave

8' - Primo squillo del match. Telles per MARTIAL, che controlla e calcia col mancino. Alza in corner Donnarumma.

12' - Annullato dal VAR un gol a Kessie. Aveva calciato benissimo con il collo dal limite l'ivoriano, ma c'é un tocco col braccio sinistro, molto molto lieve, prima del controllo.

31' - Saelemaekers! Altra ottima ripartenza del Milan. Diaz allarga per il belga, che rientra da destra sul mancino e calcia. Respinge HENDERSON.

38' - INCREDIBILE PALO CENTRATO DALLO UNITED. MAGUIRE. Corner da destra, spizzata di Bruno Fernandes, palla che arriva sul secondo palo e Maguire da mezzo metro con lo stinco colpisce e centra il palo. Che chance!

50' - DIALLO! Appena entrato! GOL! 1-0 United! Gran palla dentro di Bruno Fernandes, Tomori dorme e Diallo di testa supera un Donnarumma uscito a metá.

59' - OCCASIONE MILAN. Saelemaekers per KESSIE, che controlla bene e calcia malino col mancino. Si tuffa e salva HENDERSON.

72' - Greenwood entra in area e serve JAMES tutto solo sul secondo palo. Grave errore dell'esterno, palla fuori.

92' - KJAER! GOL! 1-1 Milan! Corner da sinistra di Krunic e stacco di testa del danese a battere Henderson.

Il migliore

Simon KJAER – Guida bene il reparto e si fa notare più di una volta per dei cambi di gioco pregevoli. Nel finale trova poi un gol dal peso specifico clamoroso, che riapre la qualificazione e regala al Milan ciò che sul campo aveva meritato ben prima.

Il peggiore

Rafael LEAO – Parte bene, con un gol – annullato per fuorigioco – che lascerebbe presagire una serata diversa. La verità però che quello è il suo unico highlight, insieme a una ciccata nel finale che avrebbe potuto regalare qualcosa al Milan.

La statistica

A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori competizioni europee per il Manchester United.

Il momento social

