Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Manchester United e Milan, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'arbitro è lo sloveno Slavko Vincic. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a Old Trafford.

Classifiche e risultati

Europa League United-Milan, le ufficiali: Leao prima punta, c'è Tomori 2 ORE FA

La moviola LIVE di Manchester United-Milan

5' GOL ANNULLATO A LEAO - Il portoghese scatta su verticalizzazione di Calabria e batte Henderson con un diagonale di destro. Tutto inutile, però. Al momento del lancio Leao era in evidente posizione di fuorigioco.

12' GOL ANNULLATO A KESSIÉ! - Il centrocampista ivoriano del Milan controlla al limite dell'area e batte Henderson con un gran destro. L'arbitro Vincic convalida la rete ma il VAR cancella la prodezza del rossonero che, in fase di controllo, tocca il pallone con il braccio sinistro. Il tocco è quasi impercettibile, ma c'è.

2005, 2007, 2010: i Milan-Manchester United che hanno fatto la storia

Serie A Milan-Napoli: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA