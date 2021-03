Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Manchester United e Milan, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'arbitro è lo sloveno Slavko Vincic. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita giocata a Old Trafford e conclusasi sul punteggio di 1-1 per le reti di Diallo al 50' e di Kjaer al 92'. Match di ritorno in programma giovedì prossimo 11 marzo a San Siro.

La moviola di Manchester United-Milan 1-1

5' GOL ANNULLATO A LEAO - Il portoghese scatta su verticalizzazione di Calabria e batte Henderson con un diagonale di destro. Tutto inutile, però. Al momento del lancio Leao era in evidente posizione di fuorigioco.

12' GOL ANNULLATO A KESSIÉ! - Il centrocampista ivoriano del Milan controlla al limite dell'area e batte Henderson con un gran destro. L'arbitro Vincic convalida la rete ma il VAR cancella la prodezza del rossonero che, in fase di controllo, tocca il pallone con il braccio sinistro. Il tocco è quasi impercettibile, ma c'è.

59' IL MILAN CHIEDE UN RIGORE! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Wan-Bissaka affossa Brahim Diaz nel tentativo di respingere il pallone di testa. Protestano i rossoneri, Vincic lascia proseguire.

55' AMMONITO MCTOMINAY - Il centrocampista scozzese dello United disturba Donnarumma impedendogli il rilancio. Giusto il cartellino giallo nei suoi confronti.

83' MCTOMINAY STENDE KRUNIC AL LIMITE - Il centrocampista dello United, già ammonito, cintura Krunic ai venti metri. Fallo da ammonizione, ma Vincic si limita a concedere punizione al Milan. Lo scozzese avrebbe meritato il cartellino rosso.

