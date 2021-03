Milan ha smarrito un po' per strade nell'ultimo periodo; come i giocatori che si sono infortunati e che anche giovedì non saranno a disposizione per la Una vittoria per restituire certezze, più certezze, quelle che ilha smarrito un po' per strade nell'ultimo periodo; come i giocatori che si sono infortunati e che anche giovedì non saranno a disposizione per la trasferta in quel di Old Trafford

Certezza e compattezza

Deve darci più certezze. Quando giochiamo con intensità siamo una buona squadra. Ci siamo preparati per fare una grande partita anche domani sera. Bisogna essere squadra in entrambi le fasi. Se siamo più compatti e più corti, riusciamo a fare meglio sia la fase difensiva che quella offensiva. Certe partite bisogna solo giocarle al massimo e con grande convinzione, oltre che con grande rispetto per una squadra che è scesa dalla Champions. Un risultato positivo domani sera ci darebbe uno slancio importante in vista del ritorno

Ex di turno: Dalot

Siamo molto contenti della sua crescita. Futuro? E' presto, siamo concentrati solo sulle prossime partite. Poi non spetta a me parlare di queste cose

Manchester United e quel 2007

Stiamo lavorando per tornare a vincere. Maldini, qualche tempo fa, ha detto cose giuste: servono un paio di anni di presenza fissa in Champions per crescere e pensare di competere a certi livelli e vincere trofei. C'è ancora tanta strada da fare che dobbiamo affrontare con questa convinzione e questo entusiasmo. Abbiamo una scelta da fare: o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare quelle positive. E abbiamo scelto di cavalcarla, poi sarà la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario difficile

