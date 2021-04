La Roma sfida il Manchester United a Old Trafford nella semifinale d'andata di Europa League: calcio d'inizio alle 21, arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. I giallorossi di Paulo Fonseca si presentano all'appuntamento dopo avere eliminato ai quarti di finale l'Ajax , mentre i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer hanno avuto la meglio sugli spagnoli del Granada. Le due squadre tornano a sfidarsi in Europa 13 anni dopo l'ultimo precedente: ai quarti di finale dell'edizione 2007-08 di Champions League furono gli inglesi ad avere la meglio grazie a un doppio successo (2-0 all'Olimpico all'andata e 1-0 a Old Trafford al ritorno). La Roma ha giocato 3 volte in casa dello United nelle coppe europee e ha sempre preso: il ko più famoso e doloroso è l'1-7 del 10 aprile 2007 in un match valido per il ritorno dei quarti di finale.