Il Napoli ritrova per un attimo il sorriso dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona . La squadra di mister Gattuso si sbarazza del Rijeka con un 2-0 casalingo che vale la vetta del girone di Europa League, un risultato che non può che rendere felice l'allenatore azzurro. Che però, dopo un breve commento sul match, dedica i pensieri più profondi al Pibe de Oro , su quello che ha significato per lui e per la città di Napoli .

"Io e Maradona, quanti bei ricordi. Abbiamo cenato insieme diverse volte, è morto ma in realtà non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie, magari ha sbagliato nella vita privata ma resterà sempre vivo. Già da ieri si vedeva che in città c'era un'aria diversa. Diego è una leggenda, è di un altro pianeta. Da giocatore gli avrei voluto dare qualche scarpata. Scherzi a parte, resterà sempre con noi. Sarà andato a fare compagnia a tanti personaggi, tra cui mia sorella. Ora dobbiamo lavorare e continuare così, in città se ne parlerà per molto ma è giusto. Se n'è parlato per tanti anni e noi abbiamo il dovere di guardare avanti. Lui ha fatto sognare un popolo, qui è più importante di San Gennaro e tanta gente porta il suo nome. Ora giocheremo ogni tre giorni, rispetteremo il ricordo. Speriamo di dedicargli qualcosa di importante e vincere un trofeo".