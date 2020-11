Il giorno dopo è ancora più dura. Diego Armando Maradona non c'è più, ma il Napoli deve andare avanti. E nella serata in cui la squadra di Gattuso affronta il Rijeka in una delicata sfida di Europa League c'è ovviamente tempo e modo per stringersi intorno all'idolo argentino. Poco prima del match ci ha pensato Lorenzo Insigne, il capitano e napoletano fino al midollo, a rendere omaggio al Pibe de Oro. L'attaccante del Napoli si è mescolato in mezzo a una folla di tifosi insieme allo storico magazziniere Tommaso Starace e ha portato un mazzo di fiori in uno dei luoghi deputati al ricordo del Diez all'esterno della curva B, tra candele, santini e fotografie di ogni genere.