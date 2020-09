Che fatica, che tremori. Ma alla fine il Milan accede al playoff di Europa League, dove sfiderà i portoghesi del Rio Ave, che a sorpresa hanno estromesso il Besiktas ai calci di rigore. Chi si aspettava una gara morbida, come tutto sommato lo era stata quella contro lo Shamrock Rovers, si sbagliava di grosso. Il Bodø/Glimt vende carissima la pelle e viene superato con un 3-2 da brivido, mancando per tre volte negli ultimi minuti la rete dei supplementari. Una serata da cardiopalma in cui emerge la sagoma del solito Hakan Çalhanoglu, nuovamente protagonista con due reti e un assist (di tacco!) per Lorenzo Colombo, sostituto dell'indisponibile Ibrahimovic e autore del suo primo centro rossonero in partite ufficiali. I norvegesi vengono trascinati dall'imprendibile ala sinistra Hauge, passano per primi in vantaggio e nel finale fanno vedere i sorci verdi alla squadra di Pioli. Che però si porta a casa il terzo successo nei primi tre impegni stagionali. Prossimo appuntamento, giovedì 1° ottobre: si giocherà in trasferta, in Portogallo.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (80' Tonali); Castillejo (66' Krunic), Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo (58' Maldini). All. Pioli

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted (83' Solbakken), Lode, Moe, Bjørkan; Fet (65' Konradsen), Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker (90' Boniface), Hauge. All. Knutsen

Arbitro: Fran Jovic (Croazia)

Gol: 15' Junker (B), 16' Çalhanoglu (M), 32' Colombo (M), 50' Çalhanoglu (M), 55' Hauge (B)

Assist: Hauge (B, 0-1), Bennacer (M, 1-1), Çalhanoglu (M, 2-1), Castillejo (M, 3-1)

Ammoniti: Konradsen

Note: -

La cronaca in 13 momenti chiave

15' – GOL DEL BODØ/GLIMT. Bella girata mancina da pochi passi di Junker sul centro basso di Hauge, che era andato via in velocità a Kessié. Sorpresa a San Siro, norvegesi in vantaggio.

16' – GOL DEL MILAN. Stupendo sinistro dal limite dell'area di Çalhanoglu e palla che si infila sotto la traversa. Pareggio immediato del Milan.

22' – Berg sbaglia tutto, Çalhanoglu tocca per Bennacer, che davanti ad Haikin viene stoppato in angolo dal portiere dei norvegesi.

26' – Colombo si gira velocemente dentro l'area e calcia col sinistro, costringendo Haikin ad alzare in angolo con una mano.

32' – GOL DEL MILAN. Sovrapposizione e centro radente di Theo Hernandez, Çalhanoglu va col tacco e sul secondo palo Colombo appoggia in rete a porta vuota. Primo gol col Milan per lui e rossoneri in vantaggio.

50' – GOL DEL MILAN. Schema perfetto da calcio d'angolo: Castillejo dalla bandierina trova al limite Çalhanoglu, che di prima intenzione piazza dolcemente il pallone alle spalle di Haikin. 3-1.

55' – GOL DEL BODØ GLIMT. Bell'anticipo di Hauge su Bennacer ai 20 metri e stupendo fulmine sotto la traversa di Donnarumma. Gara riaperta.

60' – Zinckernagel sfiora il 3-3: accelerazione secca su Gabbia, ingresso in area da destra e saetta che sfiora la traversa.

63' – Gol annullato al Milan: Maldini si presenta davanti ad Haikin e lo batte col sinistro, ma è tutto fermo per fuorigioco.

79' – Milan a un passo dal 4-2: Krunic serve perfettamente Saelemaekers, lob davanti ad Haikin e splendido salvataggio sulla linea di Moe.

84' – Il neo entrato Solbakken passa alle spalle di Calabria, si presenta davanti a Donnarumma e calcia alto con una deviazione.

85' – Punizione di Zinckernagel, spizzata di Saltnes e miracolo di Donnarumma, che con un grande riflesso toglie il pallone dalla porta.

92' – Ancora Saltnes ha la palla dei supplementari, ma la getta al vento: inserimento in area sul tocco del solito Hauge, ma il suo destro piazzato davanti a Donnarumma è incredibilmente alto.

Il migliore in campo

Çalhanoglu. Man of the match, com'era accaduto una settimana fa in Irlanda. Segna due volte e offre un assist di tacco per il gol di Colombo. È in una condizione psico-fisica strepitosa.

Il peggiore in campo

Gabbia. Non perfetto. Anzi. In ritardo su Junker, che lo brucia andando a realizzare il gol del vantaggio norvegese. Nella ripresa viene superato in velocità anche da Zinckernagel.

Le pagelle

Pioli: "Abbiamo un'identità precisa. Tonali? Gli serve tempo"

