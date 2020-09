Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Vive una serata di puro batticuore e nel finale lascia il segno: la respinta sul colpo di testa di Saltnes vale quanto un gol.

Davide CALABRIA 6 - Lo scatenato Hauge gli fa girare la testa, ma lui ha il merito di non crollare completamente. Non era semplice.

Simon KJAER 6 - Gioca nonostante qualche acciacco e per questo va lodato. Mette la propria esperienza al servizio della squadra.

Matteo GABBIA 5,5 - Non perfetto. Anzi. In ritardo su Junker, che lo brucia andando a realizzare il gol del vantaggio norvegese. Nella ripresa viene superato in velocità anche da Zinckernagel.

Theo HERNANDEZ 6 - Quando si sovrappone, qualcosa di pericoloso nasce sempre. E c'è il suo zampino nell'azione del 2-1. Dietro però soffre Zinckernagel.

Franck KESSIÉ 5,5 - Non sempre preciso con il pallone tra i piedi, in affanno quando deve difendere. Hauge lo lascia sul posto nell'azione del vantaggio norvegese.

Ismael BENNACER 6 - Luci e ombre anche per lui. Hauge lo anticipa seccamente prima di realizzare il gol che riapre la partita (dall'80 Sandro TONALI s.v.)

Samu CASTILLEJO 6 - Brillante solo a tratti. Qualche buona iniziativa la crea. Perfetto lo schema dalla bandierina che consente a Çalhanoglu di trovare la doppietta personale (dal 66' Rade KRUNIC 6 - Entra discretamente bene in partita, mettendo Saelemaekers davanti al portiere)

Hakan ÇALHANOGLU 7,5 - Man of the match, com'era accaduto una settimana fa in Irlanda. Segna due volte e offre un assist di tacco per il gol di Colombo. È in una condizione psico-fisica strepitosa.

Alexis SAELEMAEKERS 6 - Inizia a sinistra, trovando buoni duetti con Theo Hernandez. E quando si sposta sulla fascia opposta sfiora il gol del poker.

Lorenzo COLOMBO 6,5 - Ha l'arduo compito di non far rimpiangere il totem Ibrahimovic e non trema: sfiora un gran gol, poi ne trova uno più semplice. Il primo col Milan in partite ufficiali (dal 58' Daniel MALDINI 5,5 - Entra nel momento in cui i norvegesi alzano il ritmo. Si vede per un gol annullato e poco altro)

All. Stefano PIOLI 5,5 - Nella seconda parte del match arretra forse troppo il baricentro del Milan, rischiando il mondo.

Lorenzo Colombo del Milan esulta dopo il gol al Bodo: primo classe 2002 italiano di sempre a segnare in una competizione europea Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bodø/Glimt

Haikin 6; Sampsted 5,5 (83' Solbakken s.v.), Lode 6, Moe 6, Bjørkan 6; Fet 6 (65' Konradsen 6), Berg 5,5, Saltnes 5,5; Zinckernagel 6,5, Junker 6,5 (90' Boniface s.v.), Hauge 7,5. All. Knutsen 6,5

Pioli: "Abbiamo un'identità precisa. Tonali? Gli serve tempo"

