Il Milan batte il Celtic e si qualifica per i sedicesimi di finale di Europa League. Nel match di San Siro, terminato 4-2, dopo lo svantaggio subito per le reti di Rogic (grave errore di Krunic) e di Edouard, i rossoneri reagiscono e ribaltano la situazione con la punizione di Calhanoglu, la rete di Castillejo e le prodezze nella ripresa dei talentuosi Hauge e Brahim Diaz. Escluso il primo quarto d'ora di gioco, partita a senso unico, in cui la squadra di Pioli ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale e la sua organizzazione. Nel gruppo H adesso guida il Lille, che ha sconfitto lo Sparta Praga, ma i rossoneri possono ancora conquistare il primo posto nel girone all'ultima giornata. Tutte buone notizie in vista della trasferta di campionato contro la Sampdoria, nella quale mancherá con ogni probabilitá Simon Kjaer, uscito subito per un problema muscolare.