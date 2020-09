Da Milanello arrivano notizie confortanti per il Milan e per Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic , che aveva saltato l'amichevole di sabato contro il Brescia a causa dei postumi di una contusione alla gamba destra, ha svolto la seduta di allenamento di lunedì mattina in gruppo insieme al resto dei compagni.

Un segnale incoraggiante per Ibra, che dovrebbe quindi essere regolarmente convocato per la sfida di giovedì a Dublino contro lo Shamrock Rovers, valida per il terzo turno preliminare di Europa League e che segnerà il debutto in gare ufficiali dei rossoneri per la stagione 2020-21. In caso di forfait dello svedese, al momento non pronosticabile, Pioli schiererà nel ruolo di punta più avanzata il giovane Lorenzo Colombo che si è messo in luce negli ultimi test contro Monza, Vicenza e Brescia.