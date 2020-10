8 marzo 2020 , prima gara a porte chiuse a San Siro, ultima prima dello stop forzato causa pandemia: un Milan sbiadito capitola al cospetto di un modesto ma combattivo Genoa. Segnatevi questa data : è l’ultima sconfitta rossonera prima della maxi striscia di 21 partite senza macchia, esattamente le 21 partite post lockdown. L’ultima, quella di giovedì sera al Celtic Park: una vittoria esaltante a lavare metaforicamente l’onta della figuraccia sfiorata in Portogallo contro il Rio Ave. Questo Milan non perde mai, anzi, dal kick off della stagione 2020/2021 pare proprio essere programmato per la vittoria …

Non sono solo i numeri a spiegare lo stato di grazia del Milan di Pioli: la rosa è stata allargata con congnizione di causa e lungimiranza in sede di mercato e anche il supporting cast – come direbbero in NBA – sa rendersi utile uscendo dalla panchina. Consultare per credere i marcatori contro il Celtic: il centrocampista di scorta Rade Krunic, il gioiellino Brahim Diaz e il neo acquisto Jens Hauge, ovvero tre “panchinari” stanti le gerarchie del tecnico emiliano. Un segnale, questo, senz’altro confortante: il copione rossonero regge, anche quando sono gli attori non protagonisti a recitarlo.