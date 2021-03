Milan-Manchester United, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2020/21, si é concluso con il punteggio di 0-1. A segno l'ex Juventus Paul Pogba ad inizio ripresa. In virtú dell'1-1 di Old Trafford, ai quarti di finale si qualifica la formazione di Solskjaer. La squadra di Pioli, falcidiata dalle assenze e con diversi giocatori stanchi e non al top della forma, non é riuscita a reagire allo svantaggio e a pareggiare per portare la sfida almeno ai supplementari. Escono a testa alta i rossoneri, che se la sono giocata alla pari nei 180 minuti con la seconda forza di Premier League.

Paul Pogba a segno in Milan-Manchester United - Europa League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Milan-Manchester United 0-1 (primo tempo 0-0)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (Dal 65' Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic (Dal 72' Diaz); Castillejo (Dal 65' Ibrahimovic). All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford (Dal 46' Pogba); Greenwood. All. Solskjaer

Arbitro: Brych (Ger)

Gol: 48' Pogba (M)

Ammoniti: Kalulu, Dalot, Kjaer, Shaw, Hernandez

Pogba e Bruno Fernandes esultano dopo un gol in Milan-Manchester United - Europa League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

41' - SAELEMAEKERS! Ci prova da fuori col destro. Vola HENDERSON a respingere. Ancora ottima circolazione rossonera qui.

45' - Occasione Milan! SAELEMAEKERS va via a destra e mette in mezzo per KRUNIC. Che devia male al volo col piatto. Palla fuori.

48' - POGBA! GOL! 0-1 United! Mischia in area, batti e ribatti, Meite clamorosamente non spazza, palla a POGBA che col destro da posizione defilata insacca.

74' - Miracolo di HENDERSON. Cross da sinistra di Calhanoglu e stacco di IBRAHIMOVIC sul secondo palo, gran riflesso del portiere dello United. Palla che poi rimbalza fuori.

88' - Fernandes, dentro per James: cross e stacco in mezzo di POGBA. Palla alta di poco. Che secondo tempo del francese.

2005, 2007, 2010: i Milan-Manchester United che hanno fatto la storia

