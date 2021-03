Milan e Manchester United si sfidano a San Siro in un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-1 dell'andata a Old Trafford una settimana fa: i Red Devils passarono in vantaggio in apertura di ripresa con Diallo e vennero raggiunti in pieno recupero da un'incornata di Kjaer sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per qualificarsi ai quarti di finale il Milan deve vincere con qualsiasi risultato o pareggiare 0-0. In caso di 1-1 si va ai supplementari, il pari dal 2-2 in su premia gli inglesi che, ovviamente, supererebbero il turno anche in caso di successo al Meazza. Vediamo le scelte di Stefano Pioli e di Ole Gunnar Solskjaer. Arbitra l'incontro il tedesco Felix Brych.