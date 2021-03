Finale di partita burrascoso a San Siro tra Milan e Manchester United , match di ritorno degl ottavi di finale di Europa League vinto 1-0 dai Red Devils che hanno così centrato la qualificazione ai quarti. Stefano Pioli e Ole Gunnar Solskjaer si sono resi protagonisti di uno scambio di battute piuttosto pepato (per usare un eufemismo). Dopo avere battibeccato in più occasioni durante la partita, i due allenatori si sono incrociati per il saluto finale subito dopo il triplice fischio dell'arbitro tedesco Felix Brych. E qui le telecamere hanno immortalato un clamoroso sfogo del tecnico milanista.

Lo scontro Pioli-Solsakjer al termine di Milan-Manchester United Europa League 2020-21 Credit Foto Twitter

La frase di Solskjaer e la reazione di Pioli

Europa League Milan-United 0-1, pagelle: Ibra ci prova, Pogba super 13 ORE FA

Pioli, infatti, di fronte a una frase di Solskjaer ("Good team", ovvero "siete una buona squadra") ha reagito in malo modo non trattenendo il nervosismo dettato molto probabilmente dalla sconfitta e dalla conseguente fine dell'avventura europea: "Good team un c...o, somaro. Good team tua sorella, cogl....", le presunte parole di Pioli. Il video dell'episodio incriminato sta facendo il giro del web e dei social anche se è bene sottolineare che non è del tutto chiaro chi sia l'effettivo destinatario degli insulti dell'allenatore del Milan, se Solskjaer o un componente del suo staff. A prescindere da questi dettagli la caduta di stile, sicuramente dovuta alla rabbia per un'eliminazione che brucia, rimane.

Pioli: "Il calcio italiano in Europa è indietro su tutto"

Europa League Pogba elimina il Milan: 0-1 United, che vola ai quarti 16 ORE FA