Calcio

Milan, Pioli e la metafora del pozzo: "Continuiamo a scavare"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Lille, nonostante il doppio primato in Serie A e nel girone di Europa League invita il gruppo a restare sul pezzo: "Siamo come quelli che hanno appena iniziato a scavare un pozzo per trovare l'acqua, noi vogliamo trovare la sorgente ma è ancora lontana e dobbiamo proseguire a scavare".

