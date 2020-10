Dopo l'epica qualificazione in Europa League a seguito dell'infinita maratona dei calci di rigore contro il Rio Ave, il Milan sa già quali saranno le avversarie nel girone dopo il sorteggio: ai rossoneri toccheranno Celtic, Sparta Praga e Lille. Stefano Pioli, allenatore del Diavolo, ha commnetato brevemente il sorteggio ai microfoni di "Ansa": "E' un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro rispettivi campionati. Li affronteremo con grande determinazione. Tornare in Europa era il nostro obiettivo".