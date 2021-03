È un'eliminazione che dispiace, nelle due gare abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo segnare nel primo tempo, sarebbe cambiato il nostro percorso. Peccato, abbiamo fatto tanto per arrivare fin qua, credo la squadra meritasse. Andava messo qualcosa in più e non ci siamo riusciti". Questo il commento di Stefano Pioli dopo Non posso rimproverare niente ai miei giocatori, ora dobbiamo riprenderci subito, ci tuffiamo sul campionato e vogliamo fare bene immediatamente". ". Questo il commento di Stefano Pioli dopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester United a San Siro che pone fine all'avventura del Milan in Europa League: "".

Sulle assenze

"Mi auguravo di arrivare a queste due sfide giocando con la miglior squadra possibile. I cambi ci potevamo dare una mano se avessimo avuto Rebic, Leao, Mandzukic... Ma le due prestazioni sono state ottime, ci è mancato poco. Non dobbiamo cercare alibi, questa partita ci deve far crescere".

Sulla qualificazione alla prossima Champions

"Le prime sette squadre in campionato sono molto forti, essere lì a giocarsela vuol dire tanto. Abbiamo la possibilità di sfruttare le settimane piene e fare 11 partite con grande spirito. Non sarà un obiettivo facile da raggiungere ma abbiamo le qualità per poterlo centrare".

Sul momento del calcio italiano

"Al momento del sorteggio da una parte ero dispiaciuto, dall'altra contento perché ci saremmo confrontati con una realtà che sta spendendo tanti soldi da anni. Vedendo queste prestazioni dico che il calcio italiano si sta avvicinando, bisogna continuare a investire e giocare calcio con intensità".

L'errore sul gol di Pogba

"Meité non segue Bruno Fernandes, poi un contrasto dentro l'area si può anche perdere. Abbiamo sbagliato a lasciare Pogba smarcato. Dispiace perché non meritavamo di uscire".

