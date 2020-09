Occasione per crescere

"Deve esserlo, dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte ad una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice. Squadra tecnica e che prende buone posizioni, servirà una gara di livello. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà allo stesso tempo essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti. Dobbiamo pensare a giocare da squadra e dare il massimo, poi è chiaro che il nome Milan porta sempre delle responsabilità in più".

Romagnoli

"Romagnoli sta rientrando in gruppo, quando torneremo dal Portogallo inizierà a fare qualcosa con il gruppo. La sosta sarà importante per lui per rientrare. Spero che sia così anche per Conti. Musacchio sta meglio, non so se sarà pronto dopo la sosta".

L'attacco

"Non ci sono solo loro che possono giocare davanti. La scelta dipenderà da come vorremo giocare. Sono felice della disponibilità di Leao, ma si sta allenando da poco con noi. Deve migliorare la condizione, domani potrà fare uno spezzone".

Paquetà

"Lo ringrazio per la sua disponibilità. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Qui ha trovato delle difficoltà, ma ha le qualità per fare bene. Deve credere in sè stesso".

Ibrahimovic

"Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto, nelle loro chat si stanno sentendo e stimolando, qui il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e di essere soddisfatti e felici delle proprie prestazioni".

