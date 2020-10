49' - Due grandi parata di HECA. Prima LEAO mandato in porta a tu per tu si fa murare, poi ci prova TONALI e ancora HECA respinge sicuro.

David LISCHKA - Difensore classe 1997, autore di una prestazione scellerata. Si fa rubare palla da Diaz in occasione del vantaggio rossonero, poi stende Ibra in area: rigore. Disastroso.

l Milan ha segnato due reti in 12 gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta in assoluto da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30, fonte Opta).