"Ho parlato con lui, così come ho fatto con tutta la squadra con cui ho analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e anche i suoi compagni. I giocatori devono aiutarsi sempre, dobbiamo continuare così".

"Sono molto contento per questa decisione (la nominca a vicepresidente onorario). Franco è una leggenda del Milan e saprà trasmettere i valori giusti. Non vedo l'ora che venga qui a Milanello a parlare con me e con la squadra. E' importante avere in società tanta gente che sa cos'è il Milan".