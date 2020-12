Calcio

Milan, Stefano Pioli: "Quando rientra Ibrahimovic? Valutiamo, ma dura vederlo già con la Sampdoria"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match interno di Europa League contro il Celtic fa il punto della situazione riguardo agli infortunati: "Bennacer e Castillejo figureranno tra i convocati domani mentre Leao e Ibrahimovic non sono ancora pronti. Se possono farcela per domenica contro la Samp? Forse è un po' presto però valutiamo giorno per giorno".

