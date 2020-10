Esordio amaro per il Napoli di Gattuso nel girone F di Europa League. Tutta un'altra squadra rispetto a quella ammirata in campionato. Gli azzurri perdono al San Paolo contro un AZ tormentato dal Covid (13 indisponibili), ma comunque orgoglioso, ordinato e audace. La squadra di Alkmaar ha difeso bene, ha concesso solo un paio di buone occasioni agli azzurri (sprecate da Mertens e Osimhen) e ha punito la difesa di Gattuso nel secondo tempo, con un'azione preparata bene e finalizzata dal pimpante De Wit. L'assalto finale dei campani non é servito a cambiare le sorti di un match giocato a passo lento e senza entusiasmare. La prossima settimana azzurri attesi giá da una sfida cruciale contro la Real Sociedad.